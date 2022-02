Português do Shakhtar de malas feitas para sair da Ucrânia

Coordenador do futebol de formação do Shakthar Donetsk é português e está pronto para sair da Ucrânia em caso de guerra. O técnico está em Kiev há um ano e meio.

O coordenador do Shakthar está “impaciente” com a evolução das tensões entre a Ucrânia e a Rússia. Edgar Cardoso revelou à Renascença que a sua família já saiu do país há cerca de duas semanas, e que está pronto também ele para sair.

“A mala está feita e o passaporte anda sempre comigo, se acontecer alguma coisa de um momento para o outro ou faço-me à estrada, ou arranco para o aeroporto e tento arranjar o voo mais rápido”, refere.

Edgar trabalha num clube originário de Donetsk, que faz parte da área em conflito do Donbass, mas nunca lá esteve. O clube deslocou-se para a capital dadas as tensões.

“Trabalho obviamente com treinadores ucranianos que são de Donetsk e que viveram esta situação, porque aquilo que se está a viver agora já aconteceu há oito anos atrás. Com menos divulgação ao nível dos média, mas aconteceu uma coisa em tudo semelhante e mais grave ainda porque houve confrontos e grandes”, salienta.

O técnico reforça ainda que os seus jogadores não têm muitas possibilidades de ir visitar a família, que para grande parte está em Donetsk. “Eles para irem a casa têm que ir a uma fronteira com a Rússia, mais a norte, entrar no território russo, descer a sul e entrar em Donetsk, via Rússia”.

Caso o conflito se torne geral, as equipas de formação do clube podem ter de fazer malas para uma zona próxima da fronteira com a Polónia.