Português do Luxemburgo vai de Madrid a Lisboa de bicicleta contra o cancro

Chama-se Paulo Araújo, tem 44 anos e vive no Luxemburgo onde trabalha como terapeuta desportivo. “Recentemente lancei-me o desafio de ir de bicicleta de Madrid a Lisboa”, explicou ao BOM DIA, detalhando os motivos que “são vários. Através deste desafio pessoal, gostaria de sensibilizar o grande público para uma doença rara incurável que afeta várias crianças, a gliomatose cerebral”.

Com a viagem entre Lisboa e Madrid, Paulo Araújo quer apelar à necessidade de donativos, mas “também dar às crianças a imagem de que vale sempre a pena de lutar”.

Como já seguia o trabalho de desenvolvimento de uma associação neste domínio, Paulo Araújo juntou-se à causa da associação francesa “Franck un rayon de soleil“. “Vi nesta minha aventura uma excelente oportunidade de juntar-me a esta causa. E através deste percurso dar a conhecer esta doença, a gliomatose cerebral que é um cancro infantil raro e incurável que infelizmente sendo diagnosticado a esperança de vida é de 14 meses”, explica Paulo Araújo.

“Quero poder dar o meu contributo e também sensibilizar as pessoas que vou conhecer durante a minha trajetória acerca desta realidade”, diz o português que sonha com dar a “estas crianças uma esperança maior, com auxílio dos donativos e fortalecer também o avanço de novos recursos na luta contra a gliomatose cerebral”.

A aventura começou sábado, 6 de julho, na Puerta del Sol em Madrid, rumo a Ávila. “Durante uma semana vou passar por Alberca, Sabugal, Piodão, Penela, Óbidos , com chegada prevista no dia 13 de julho ao Cabo da Roca”, explica Paulo Araújo que pede a todos que sigam a sua aventura no Facebook ou no Instagram.