Português do Luxemburgo chegou às meias-finais do The Voice Alemanha

Faltou pouco a Joel Marques Cunha para chegar à fase final do The Voice Alemanha.

O português de Differdange, no Luxemburgo, disputou esta sexta-feira, em Berlim, as meias-finais, com esperança de chegar à última fase do concurso.

Joel Marques Cunha não passou à final do The Voice da Alemanha porque os votos do público não chegaram para o colocar entre os finalistas. Ouça aqui a atuação do português de 26 anos que reside no grão-ducado.

Segundo o jornal Contacto, um grupo de 15 pessoas, entre família, namorada e amigos, esteve em Berlim para apoiar Joel Marques Cunha na gala da meia-final do The Voice da Alemanha, transmitida esta sexta-feira, no canal alemão Sat1.

Os apoiantes partiram do Luxemburgo em quatro viaturas durante a madrugada, pelas 3 horas, e chegaram à capital alemã por volta das 11h40. “Foi cansativo. São oito horas que custam a passar. Arrancámos cedo, estava escuro. Não dormimos muito. E apanhamos trânsito. Mas conseguimos ser mais do que nas outras vezes, para apoiar o Joel”, afirmou a irmã mais nova, Liane, de 22 anos, citada por aquele jornal.

Os cinco finalistas do concurso são Malou Lovis Kreyelkamp, Egon Herrleben, Emely Myles, Joy Esquivias e Desirey Sarpong Agyemang.