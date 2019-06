Português do Luxemburgo atravessa o país natal de moto

“Eu estava a precisar de descansar na sequência de vários problemas pessoas e um amigo sugeriu-me uma viagem em solitário”, explicou ao BOM DIA o português António da Palma Ferramacho, fundador no Luxemburgo do projeto dedicado ao mundo automóvel e das motos, Lux Gears, e que é também colaborador do ACL, o automóvel clube luxemburguês.

O português do Luxemburgo, nascido em Vila Real de Santo António, começou a pensar num passeio por Portugal, “um projeto que já tinha em mente há muito tempo e que consistia em atravessar Portugal de moto ou de descapotável”. Ferramacho teve a oportunidade quando a BMW Belux lhe propôs servir de intermediária para obter uma moto em Lisboa, e esta quinta-feira o português arrancou da capital lusa para Évora numa BMW R 1250 RT, um novíssimo modelo da marca alemã.

“Vou até Évora e depois vou subir pelo interior. Tenho na minha lista Castelo Branco, Covilhã e por aí acima”, descreve António da Palma Ferramacho a viagem, que vai ficar “muito ao acaso, sabendo apenas que terimnará dia 24 de junho”, mas que partilhará diariamente no site Lux Gears e na página Facebook.

“Prometo ainda uma minireportagem dedicada ao público do BOM DIA”, afirmou o português, cujos “posts” iremos partilhar também no Facebook do BOM DIA.