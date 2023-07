Um português residente na Suíça perdeu a vida num acidente de mota, no sábado, em Valais. Segundo o jornal O MInho, trata-se de Afonso Costa, um ovarense de 43 anos que vivia em Muraz, Suíça.

O acidente ocorreu na noite de sábado, pouco depois das 21 horas, na estrada de Paujes para Grône. O português circulava de Granges para Sion, quando se despistou depois do cruzamento de Pramagnon.

Por razões que as autoridades esperam apurar, Afonso Costa terá embatido na orla da rotunda com a roda dianteira da sua moto. Após o choque, o piloto caiu ao chão e escorregou cerca de quarenta metros antes de ficar imobilizado no lado direito da estrada.

Apesar da rápida intervenção dos serviços de emergência e dos cuidados prestados, o português faleceu no local do acidente.

O emigrante era um apaixonado por motociclismo sendo inclusivamente vice-presidente de um clube de motards chamado Solitários Sobre Rodas, que tinha a sua sede em Aigle. O clube, na sua página Facebook, deixou uma homenagem ao seu membro e dirigente.

Afonso Daniel Marques Costa deixa viúva uma mulher natural de Barcelos com quem tinha três meninas menores de idade e que se encontravam de férias em Portugal.

Uma cerimónia de corpo presente terá lugar na terça-feira. Foi lançada uma iniciativa para ajudar financeiramente para o transporte de Afonso Costa para Portugal.

O português deverá ser enterrado em Maceda, no concelho de Ovar, em data a determinar, segundo o jornal O Minho.