Português detido em Espanha por atirar droga pela janela de um táxi

Um português foi detido pela Guardia Civil após ter sido apanhado a atirar um quilo e meio de haxixe pela janela de um táxi, em Verin, na fronteira com Chaves. O suspeito está acusado do crime de tráfico de estupefacientes pelo ocorrido em junho do ano passado e o julgamento começará em breve, em Ourense, na Galiza.

O caso aconteceu a 8 de junho, pouco depois da meia-noite, quando o suspeito, de 66 anos, seguia de táxi de Verín com destino a Chaves.

Ao reparar que uma viatura da Guardia Civil se encontrava a fazer uma operação de rotina, e com receio de que o táxi fosse parado e revistado, o suspeito resolveu desfazer-se da embalagem com estupefaciente, cerca de quilo e meio de haxixe, que tinha ocultada sob a roupa, atirando-a pela janela.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.