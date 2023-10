Português de Vale de Cambra condecorado no Brasil

O subprocurador-Geral da República do Brasil e diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), Alcides Martins, recebeu a Medalha do Mérito do Ministério Público Brasileiro no dia 15 de setembro durante uma Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, na presença de diversas entidades e autoridades judiciárias.

A medalha foi outorgada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em reconhecimento pelos “relevantes serviços prestados ao ministério Público” por parte do homenageado.

“Hoje é dia de reconhecer o quanto o nosso colega Alcides Martins auxiliou o Ministério Público Brasileiro. Receba o nosso reconhecimento e os nossos aplausos”, comentou Augusto Aras.

Alcides Martins, que é natural de Vale de Cambra, em Portugal, recebeu uma placa de homenagem da Associação Nacional dos Procuradores da República pelas mãos da vice-presidente da entidade, Luciana Loureiro.

“A minha gratidão a Deus que me deu forças para superar as adversidades do caminho. (…) Quanto maior a dificuldade, maior deve ser a nossa energia. (…) A contribuição do Ministério Público, no fundo, é a concretização de um sonho. Fiz essa caminhada na esperança de ter combatido um bom combate”, disse Alcides Martins.

Igor Lopes