Português de Lamego morto à martelada na África do Sul

Os agressores golpearam até à morte um homem de 69 anos, natural de Lamego, com um martelo, na África do Sul.

Segundo o Jornal da Madeira, a agressão aconteceu durante um assalto ocorrida no passado domingo em Glen Erasmia Estate, Glen Marais, Kempton Park, um complexo residencial de luxo e de alta segurança.

A esposa da vitima de 65 anos, lusodescendente, foi também agredida brutalmente e encontra-se internada numa UCI no Union Hospital, Alberton, Ekurhuleni. De acordo com o filho do casal, o seu estado de saúde inspira cuidados.

Segundo a mesma fonte este foi o sexto nacional português assassinado na África do Sul durante 2021.