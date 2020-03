Português de França leva coronavírus para Monção

A Câmara de Monção confirmou ter tido a confirmação do primeiro caso no concelho. O indivíduo, com 64 anos, é de Merufe, mas viva em França, de onde regressou de autocarro.

«A pessoa afetada está a ser devidamente acompanhada pelas autoridades sanitárias e as pessoas com quem manteve contacto estão a ser sinalizadas para, de acordo com o protocolado, procederem aos respetivos testes de despistagem do vírus e cumprirem o período de quarentena», garante a autarquia.

A edilidade não quer entrar em alarmismo mas está «consciência que estamos perante uma situação bastante complexa, que urge a implementação de medidas exigentes e comportamentos rigorosos».

«Torna-se urgente que cada monçanense interiorize a complexidade desta situação e adote todos os cuidados de prevenção e proteção. Fique em casa», lê-se na nota.

Este é o primeiro caso de Covid-19 no distrito de Viana do Castelo.