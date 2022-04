Português de França é preferido dos internautas em emissão de casamentos

Em Portugal chama-se “Casados à primeira vista”, em França a mesma emissão televisiva intitula-se “Mariés au premier regard” e já vai na sexta temporada.

“Mariés au premier regard” é uma emissão da M6 e conta com a participação de Bruno, um luso-francês que aceitou casar-se com Alicia uma jovem loira francesa.

No casamento, realizado em Gibraltar, os dois candidatos neste reality show em que os noivos só se cruzam na cerimónia de casamento disseram sim e partiram para uma lua-de-mel na cidade do Porto, de onde é originária a família do português, depois um jantar comemorativo com família e amigos na Galiza.

Bruno, é um simpático engenheiro civil de 31 anos, enquanto que Alicia é enfermeira e tem 28. Apesar de um “problema” logo a seguir ao casamento já que a irmã de Bruno preocupava a noiva pelo facto de os irmãos serem muito próximos, o casal tornou-se o mais apreciado dos franceses nesta temporada da emissão.

Nas redes sociais os casal Bruno e Alicia, compatíveis a 83%, tornou-se o mais comentado e apreciado pelos seguidores da série.

#portugalpositivo