Português de França constrói parque de estacionamento em Leiria

O Parque Europa, com capacidade para 155 lugares de estacionamento, foi inaugurado esta quinta-feira entre o Edifício 2000 e o circuito Polis, no centro de Leiria.

Este investimento, concretizado pela Simoliz, uma empresa administrada por Armando Lopes, ocupa três pisos – um em cave, outro térreo e um acima do solo.

A cerimónia de inauguração contou com a presença de diversas entidades, entre as quais autarcas portugueses e franceses, deputados eleitos pela emigração na Europa e o bispo de Leiria-Fátima, António Marto.

Armando Lopes destacou a integração do Parque Europa na estrutura urbana envolvente, bem como as suas características de sustentabilidade ambiental e de acessibilidade a pessoas com dificuldades de mobilidade.

O comendador Armando Lopes emigrou há 60 anos para França, mas tem feito investimentos em Portugal regularmente, sobretudo no domínio imobiliário.

O deputado do PS, Paulo Pisco, considerou que o “português de Paris honra com o seu dinamismo empresarial a comunidade portuguesa”. Também eleito pela emigração, o deputado Carlos Gonçalves, do PSD destaca a importância deste empreendimento “realizado por uma empresa da diáspora”.

