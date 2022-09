Português de França apanhado a mais de 200 em Salamanca

Um português residente em França foi detido pelas autoridades espanholas no domingo, 28 de agosto, em Salamanca, depois de ter sido apanhado na autoestrada A62 a 214 quilómetros por hora, ao volante de um Porsche.

O homem de 58 anos, que circulava com um Porsche Panamera, de matrícula francesa, no quilómetro 245, no sentido Valladolid-Burgos, foi acusado de “crime contra a segurança rodoviária”.

A Guardia Civil deteve o português por “delito contra a segurança rodoviária”, tendo sido apresentado ao Juzgado de Guardia de Salamanca.