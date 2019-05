Português de extrema direita organiza concurso Miss Hitler

É um concurso de beleza promovido e divulgado na rede social russa VK, equivalente ao Facebook. Mas não é um concurso qualquer. Chama-se “Miss Hitler” e pretende eleger a concorrente com a melhor saudação nazi e que “respeite Hitler”. O concurso é organizado por um português.

Numa visita à página “Miss Hitler 2019 Contest“, na rede VK, perde-se a conta à quantidade de imagens promocionais do concurso. A maior parte em inglês, mas há também mensagens em várias outras línguas, desde sueco, japonês, chinês, polaco, espanhol, russo… e português.

O administrador – ou um dos administradores – da página é português e identifica-se pelo nome “João Branco” no perfil daquela rede social, com uma fotografia do partido político de extrema-direita Partido Nacional Renovador (PNR) e a data “26 de maio”, dia das eleições europeias. No mesmo perfil, pode ver-se que é de Lisboa e que nasceu em 1979 (tem 39 anos).

