Português de 51 anos morre na estrada na Suíça

Um acidente no cantão de Valais, na Suíça vitimou um português de 51 anos que morreu no local.

O sinistro ocorreu na terça-feira em Martigny-Combe, pouco depois das 20 horas. Segundo a polícia o homem seguia na estrada que liga Ravoire a Forclaz.

As autoridades ainda não apuraram por que razão o veículo se desviou da estrada tendo “escalado” a berma. O português foi parcialmente ejetado do compartimento de passageiros, tendo morrido no local do acidente.

Uma investigação foi aberta pelo Ministério Público para apurar as causas do acidente.

(foto: Polícia do Valais)