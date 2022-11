Português de 33 anos derrapa na neve e morre

O drama aconteceu em Lenzerheide, nos Grisons suíços, uma região conhecida por desportos de inverno e que já se encontra coberta pela neve.

Um português de 33 anos, que conduzia o seu automóvel, derrapou e colidiu com uma carrinha dos correios na manhã de terça-feira.

O homem ficou ferido com gravidade e acabou por morrer no local do acidente.

O português de 33 anos conduzia às 6h45 na estrada principal de Lenzerheide na direção de Valbella, revelou a polícia do cantão de Graubünden, na Suíça.

Apesar de estar equipado com pneus de inverno, o veículo derrapou numa curva à direita junto a uma paragem de autocarro e acabou por colidir com um PostBus que vinha na direção oposta.

A vítima foi socorrida por populares até à chegada dos bombeiros.