Português de 25 anos morre na estrada na Suíça

Um motociclista português despistou-se numa curva na estrada que liga Ayent e Grimisuat, perto de Sion.

O português saiu da estrada tendo parado num aterro vários metros abaixo.

O motociclista foi transportado de helicóptero para o hospital de Sion com ferimentos graves após ter recebido os primeiros socorros no local.

Apesar da rápida intervenção dos socorros, o homem de 25 anos que, segundo as autoridades vive na região, morreu na noite de sábado para domingo no hospital de Sion. O acidente ocorreu no sábado às 19 horas.