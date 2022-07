Português de 20 anos morre num túnel na Suíça

Na noite de terça para quarta-feira, por volta das 2h45, ocorreu um grave acidente de trânsito na no túnel Pomy, na autoestrada A1, no sentido de Yverdon-les-Bains.

Por razões que ainda estão por explicar ainda, um português de 20 anos perdeu o controle do seu veículo e bateu violentamente na parede de um refúgio de emergência do túnel.

Apesar da intervenção rápida da equipa médica o português morreu no local do acidente, tendo sido retirado do carro pelos bombeiros que tiveram de o desencarcerar dada a violência do embate.

O jovem português morava em Broye.