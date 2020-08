Português de 20 anos morre afogado num lago suíço

Um português de vinte anos afogou-se no domingo por volta das 15h30 em Réchy, na Suíça.

O banhista português que vivia na região de Valais desapareceu da superfície da água enquanto nadava num pequeno lago, revela o portal Portugueses na Suíça.

Dois helicóptero da Air Glaciers, mergulhadores, o centro de intervenção de Sierre, uma ambulância e um médico do SMUR estiveram no local. Os mergulhadores encontraram o corpo pouco cerca de hora e meia depois do desaparecimento.

Apesar de uma tentativa de reanimação, o jovem morreu, segundo comunicado da polícia cantonal de Valais.