Português da Suíça apresenta livro na RTP1

“Sobradelo da Goma – uma terra esquecida no tempo que o tempo ainda lembra” foi lançado na igreja matriz de Sobradelo da Goma, terra do seu autor, o colunista do BOM DIA e diretor da revista Repórter X, um português que vive na Suíça.

O livro foi lançado e “abençoado pela Senhora do Sameiro e do Bom Jesus do Monte”, disse ao BOM DIA o autor, que se fez acompanhar da família.

O autor foi dias depois entrevistado por Jorge Gabriel e Sónia Araújo, na RTP1, sobre os livros que publicou mas também sobre a revista Repórter X.