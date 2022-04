Português cria plataforma de investimentos nos EUA

A plataforma “Cheres” surge para interligar todos os pontos de um investidor, ligando ações em empresas a criptomoedas ou a NFTs.

António Andrade, juntamente com alguns colegas, lançaram a plataforma a um programa de aceleração em Los Angeles. Depois de serem aceites no TechStars em julho, começaram a empresa a partir dos EUA.

A “Cheres” é uma uma plataforma social de investimentos, que permite a quem investe melhor gestão dos ativos, através de ferramentas que estão presentes na aplicação. Atualmente, como refere a PME Magazine, está apenas disponível nos Estados Unidos e Canadá.

“O objetivo é criar um espaço único de partilha financeira, ligando comunidades, agregando numa plataforma all-in-one ativos tradicionais e alternativos, como NFT (non-fungible tokens) e criptomoedas. No futuro, o objetivo é que se possa transacionar através de qualquer conta de investimento no mundo sem sair da app da Cheres”, admite António Andrade, formado no Instituto Superior Técnico, em Lisboa.

#portugalpositivo