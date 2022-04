Português contratado para treinar equipa na Lituânia

Miguel Moreira vai treinar antiga equipa tricampeã da Lituânia. A contratação por parte do FK Sūduva foi anunciada na passada segunda-feira nas redes sociais.

O português de 37 anos esteve a dirigir outra equipa do mesmo campeonato antes de se dirigir para o clube da cidade de Marijampole. Cumpriu uma experiência positiva no Riteriai, que disputa igualmente a A-Lyga, principal campeonato lituano.

“Um colaborador do presidente do clube procurou entrar em contato com alguns treinadores portugueses, entre os quais eu. Passei a treinador principal pela primeira vez num contexto sénior e logo numa 1.ª liga europeia”, contou Miguel Moreira ao jornal A Bola.

“Vim para o Suduva na perspectiva de lutar para ganhar todos os jogos. Estamos a falar de uma equipa grande aqui na Lituânia, que tem condições de trabalho muito próximas do que são os clubes da nossa Liga” completou o treinador português.

Miguel Moreira é natural do Porto e, antes de se dirigir ao campeonato lituano, passou pelo Vasco da Gama no Brasil e, em Portugal, em vários clubes como o Paços de Ferreira, o União da Madeira, o Famalicão ou o Sporting.

#portugalpositivo