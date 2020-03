Português conta como é viver surto de Covid-19 na China

A residir na cidade de Shenzhen, a mais de mil quilómetros de Wuhan, onde iniciou o surto de coronavírus, Bruno Martins explica como foi a vida na China nestes últimos meses de epidemia e compara a situação com Portugal. No caso chinês, uma aplicação de registo e controlo de movimentos foi importante para ajudar a parar a doença.

A viver de perto a situação do coronavírus, Bruno Martins, geógrafo de Aveiro que trabalha em eletrónica de consumo do outro lado do mundo, elogia as ações das autoridades e a forma como a pandemia está a ser tratada na China, país onde tudo começou. Entre os destaques, estão as mensagens de alerta que chegam ao telemóvel, mas também uma aplicação criada de propósito para conter o Covid-19.

“As pessoas têm de fazer um controlo através de uma aplicação de telemóvel criada para o efeito. Aqui usa-se muito o WeChat, que dá a georreferência da pessoa. Sempre que vou, por exemplo, a um centro comercial,tenho de fazer a leitura de um código QR de forma a registar o sítio onde vou. Há também um termómetro que controla a temperatura no momento. Se virem que a pessoa está a começar a ficar doente com o vírus, verificam essa informação em conjunto com a localização registada da pessoa e toda a gente que esteve nesse local tem de ficar em quarentena. É uma logística muito grande”, referiu.

Leia mais em Jornal de Notícias.