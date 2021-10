Português conquista prémio para melhor ‘cover’ dos Imagine Dragons

Aos 44 anos, e depois de 30 de carreira como músico, Nuno Casais, de Esposende, submeteu duas ‘covers’ da banda norte-americana Imagine Dragons para um concurso internacional promovido pelo grupo.

Esta segunda-feira, foi anunciado como vencedor, por entre 120 outros concorrentes arrecadando o prémio de 50 mil dólares.

Nascido em Apúlia, Nuno começou desde cedo a dedicar-se à música, e também cedo percebeu que a estrada era uma boa solução para continuar a fazer aquilo que gostava e ser independente financeiramente com esse mesmo trabalho. “Uma forma de vida”, disse em entrevista ao jornal O MINHO.

As atuações em bares levaram-no pelo caminho das ‘covers’, de uma forma “quase natural”. “É inevitável, quando escolhemos esse caminho, ficámos ligados às versões”, sustenta.

Mas foram as versões que lhe trouxeram um novo ânimo durante a pandemia, Nuno aventurou-se nas redes sociais, sobretudo no YouTube, e começou a atuar em direto, durante várias horas, com mais de 100 concertos online. E os fãs aderiram, tornando-se subscritores. A partir daí, com o dinheiro que foi ganhando, investiu em melhorar as condições de produção e transmissão do estúdio caseiro. E assim também melhorou a produção das ‘covers’ que gravava.

Veja aqui o tema que levou Nuno Casais ao prémio: