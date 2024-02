Português condenado por homicídio em Quarteira detido no Brasil

Um português, de 23 anos, foi detido, na quarta-feira, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, no Brasil, pelo homicídio de um homem, em Quarteira, no Algarve, em 2022.

A vítima, Silves Rocha, de 24 anos, foi morto à facada, na via pública, a 15 de fevereiro de 2022. Segundo o relato de várias testemunhas, Silves Rocha ter-se-á desentendido com o agressor. Após sofrer os primeiros golpes, ainda tentou fugir, mas foi perseguido e novamente atingido. Acabou por cair no passeio da avenida Francisco Sá Carneiro, no centro de Quarteira. Alguns populares tentaram auxiliá-lo até à chegada dos meios de socorro, mas acabou por morrer no local.

A GNR tomou conta da ocorrência na fase inicial, mas, após a confirmação da morte, a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária foi acionada. Inspetores e técnicos forenses estiveram no local durante várias horas, a recolher vestígios e a fazer uma primeira inspeção ao corpo.

O suspeito pôs-se em fuga após o homicídio e foi agora detido, no Brasil, onde se refugiou. Sobre ele, pendia um mandado de captura da Interpol.