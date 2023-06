Português condenado a três anos e meio de prisão por agressão na Suíça

O Tribunal de Nyon, na Suíça, condenou um português a 30 meses de prisão por ter atacado violentamente os seus vizinhos numa comuna ao pé do Jura, em agosto de 2019.

Segundo o jornal La Côte, o português ofendeu-se com um comentário que considerou impróprio. Em seguida terá atacado um pai e o seu filho com uma pá e uma trave.

Além disso, desferiu socos e pontapés no tórax e no rosto da mãe, que ficou ferida com gravidade.

O agressor, julgado sem comparecer em tribunal, recebeu ainda uma pena adicional de 30 dias a 30 francos por dia, bem como uma multa de 600 francos. Terá ainda de indemnizar os ex-vizinhos em 21.000 francos por danos morais e pagar 30.000 francos pelos custos judiciais.

O emigrante português será ainda expulso da Suíça por um período de oito anos.