Português condenado a oito anos por violação repetida das filhas

Um português a viver em Martigny, na Suíça, foi condenado a oito anos e meio de prisão por ter violado centenas de vezes as suas filhas.

O operário da construção civil sexagenário, que declarou à imprensa suíça chorar todos os dias na prisão, e não ter explicações para o que fez, foi considerado culpado de abusos sexuais relativamente às suas filhas, que na altura tinham 13 e 9 anos.

As meninas tinham-se mudado de Portugal para a Suíça porque se sentiam mal com a mãe e o padrasto que acusam de ser violento. Chegadas à Suíça, contou em tribunal a irmã mais velha, o pai terá começado imediatamente a mostrar-lhe vídeos pornográficos e a dar-lhe marijuana. A filha descreveu a relação que tinha com o pai como sendo o seu “sex-toy”.

O tribunal considerou provado que o pai tinha relações sexuais sem preservativo com a menina várias vezes por semana e que, no total, terá havido mais de uma centena de relações. Para evitar que a menina falasse, o pai ameaçava enviá-la para Portugal. O caso foi revelado pelo namorado da jovem anos depois, quando a jovem saiu de casa.

Tendo a filha mais velha abandonado o domicílio familiar, o pai terá então começado a ter relações sexuais com a filha mais nova, até ser denunciado e detido em fevereiro de 2018.

O pai reconheceu os factos de foi acusado, mas nunca assumiu ter tido relações com tanta frequência como afirmaram as filhas.

A procuradoria tendo pedido uma pena de 12 anos de prisão, o português foi condenado a oito anos e meio e terá de pagar 40 mil euros às filhas.