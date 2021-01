Português comemora Dia do Mágico com maratona de 52 horas

De forma a celebrar o dia 31 de janeiro, Dia Mundial do Mágico, Daniel Guedes irá fazer magia gratuita e personalizada para todos durante 52 horas sem interrupção. E porquê 52 horas? Porque esse é o número de cartas num baralho…

Numa altura em todos precisamos de magia, Daniel Guedes oferece a sua arte para nos fazer sentir melhor.

Daniel Guedes acredita que “a magia é a única arte que tem a capacidade de fazer o público acreditar que não há impossíveis, de fazer sonhar, de fazer crer que tudo irá melhorar”.

Para tal, basta aceder a qualquer hora do dia ou da noite, a www.entre.pt cedido pela plataforma cultural CLIVEON e através do vídeo-chat entrar em direto com o Daniel Guedes, onde este, irá fazer um truque apenas para o destinatário online naquele momento, o que torna esta ação ainda mais especial.

As “52 horas de magia non stop” começam às 10h00 de dia 31 de janeiro e terminam no dia 2 de fevereiro às 14h00, hora de Lisboa.

Esta será a terceira vez que o mágico que se destacou no programa “Got Talent Portugal” fica 52 horas a fazer magia “non stop”. A primeira vez, aconteceu na “Casa em movimento” em Matosinhos. Sempre que alguém tocava a campainha Daniel Guedes saia e fazia um truque de magia. Esta ação levou a centenas de atuações.

A segunda vez do “52 horas de magia non stop” foi em 2019 no Hospital S. José em Lisboa e teve como mote uma homenagem a todos os profissionais do serviço nacional de saúde. Daniel Guedes passou as 52 horas no Hospital a fazer magia para os pacientes, familiares, médicos e staff técnico.

A magia entrou desde cedo na vida do matemático, Daniel Guedes. “Lembro-me da primeira vez que assisti a um espetáculo de magia ao vivo: mais do que a natural curiosidade em querer descobrir como eram feitas todas aquelas ilusões, o que eu queria mesmo era saber apresentá-las para conseguir fazer com que os outros sentissem o que eu estava a sentir naquele momento. Foi aí que percebi que queria ser mágico”.

#portugalpositivo