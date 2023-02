Português capitaneava barco com cinco toneladas de droga

Um cidadão português foi esta quarta-feira intercetado e detido pelas autoridades espanholas, ao largo de Ayamonte, por capitanear um barco que continha cinco toneladas de haxixe a bordo.

Segundo o Jornal de Notícias, a embarcação navegava a cerca de 10 milhas da costa quando uma patrulha de agentes do Serviço de Vigilância Aduaneira a abordou.

150 fardos de haxixe foram encontrados no interior do barco, motivo que levou à detenção imediata tanto do português como da restante tripulação – três homens de nacionalidade espanhola.

Os estupefacientes foram transportados para o porto de Huelva, afirma a mesma fonte noticiosa.