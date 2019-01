Português ameaça deixar filho detido em Espanha

Um jovem português foi apanhado com uma taxa de alcoolemia superior ao permitido por lei quando regressava de Vigo onde tinha ido passar o fim de ano. Por se tratar de um cidadão estrangeiro o português só poderia ser libertado após pagar a multa de 500 euros, à qual foi sujeito.

Não tendo em sua posse esta quantia o jovem, oriundo do Norte de Portugal, viu-se forçado a pedir às autoridades para ligarem ao seu pai. Ao ser confrontado com a notícia de que o filho tinha sido apanhado a conduzir com excesso de álcool no sangue o português não se mostrou disponível para o ajudar.

O homem ameaçou deixar o filho entregue à própria sorte, tendo inclusive posto a polícia espanhola à vontade para rebocar o carro, um Mercedes classe S. O pai acabaria por se deslocar a Espanha, horas mais tarde, pagando a multa e reavendo o carro, certamente com muito para dizer ao filho.

O insólito chegou às páginas da imprensa espanhola.