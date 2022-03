Português acusado de violência doméstica em Saragoça

Um português foi detido em Saragoça, Espanha, por expulsar a esposa de casa depois de uma forte discussão.

A mulher passou três noites num parque, próximo da casa que partilhavam, e acabou por ser assaltada.

A denúncia foi feita pelos vizinhos no dia 20 de março, depois de encontrarem a mulher ferida, com um arranhão no pescoço, resultado de um assalto que sofreu quando lhe roubaram as malas que trouxe de casa quando o marido a expulsou.

A vítima contou aos agentes da polícia espanhola que o marido a expulsou de casa e não a deixou voltar a entrar. A mulher foi depois levada ao hospital, para ser examinada.

A Polícia dirigiu-se à casa que o casal partilhava para deter o português, que acabou acusado de um crime de violência doméstica.