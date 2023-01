Português abriu hotel ecológico nas Maldivas

Mostrar as “Maldivas reais” foi o que moveu António Marques a construir um hotel ecológico num atol habitado das Maldivas, onde quer que os clientes passem, a preços “razoáveis”, por experiências de natureza ativa, em contacto com habitantes locais

É o único português que, até à data, se aventurou a construir um hotel nas Maldivas – destino no Índico conhecido pelos seus mais de 300 resorts de luxo, onde ficar uma noite pode custar dezenas de milhares de euros.

António Marques, engenheiro agrónomo reformado, garante ter feito o Ecoboo “por paixão, e para dar acesso a outros às experiências fantásticas que tive a passar férias nas Maldivas com a família e amigos.

O Ecoboo está na ilha de Thinadhoo, no atol de Vaavu, a sul de Male, capital das Maldivas. É uma ilha muito calma e em mais de 50% coberta pela sua vegetação original, predominantemente coqueiros. Na ilha não existem veículos motorizados e os cerca de 40 habitantes locais vivem na ilha e os restantes são estrangeiros que trabalham no ramo do turismo. Existem algumas lojas locais tradicionais e pequenos cafés.