Português a viver na Suíça acusado no caso de Tancos

A viver na Suíça voltou a Portugal para passar a época natalícia e foi detido por inspetores da Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária em Ansião.

Segundo o Correio da Manhã, o emigrante chama-se Fernando Baião e é mais um dos implicados no roubo das armas dos paióis de Tancos, entre a noite do dia 27 de junho de 2017 e a madrugada do dia seguinte.

Baião, será amigo de João Paulino – considerado o mentor do roubo –, e já foi presente a um juiz, em Lisboa, que lhe aplicou a prisão preventiva.

Com esta detenção, sobe para 20 o número de arguidos neste caso, em que foram roubados explosivos, granadas e munições.

O emigrante está indiciado pelos crimes de associação criminosa, detenção e tráfico de armas, terrorismo internacional, tráfico de estupefacientes e ainda furto. Fernando Baião terá sido um dos elementos que participou diretamente na invasão aos paióis de Tancos, de onde foi roubado o material militar.