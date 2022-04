Português à frente de projeto de deteção de outras terras no Universo

Um investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) lidera projeto que visa descobrir novos solos em outros planetas.

O IA revelou em comunicado que European Research Council (ERC) atribuiu uma Advanced Grant, com um financiamento de 2,5 milhões de euros, ao projeto FIERCE, liderado por Nuno Cardoso Santos. O projeto tem como objetivo a criação de novos métodos de pesquisa e análise para “modelar e caracterizar as causas do ruído estelar”, o que permitirá “abrir caminho à deteção da Terra 2.0”, como noticia a Sic Notícias.

Nuno Cardoso Santos é também professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP). Revela que o projeto que lidera vai “detetar e estudar outras Terras, a orbitar outros sóis, utilizando instrumentos como o espetrógrafo ANDES (desenvolvido para o ELT do Observatório Europeu do Sul (ESO) e previsto entrar em funcionamento em 2030)”.

Já em 2009 o cientista tinha sido distinguido com uma bolsa de quase um milhão de euros. A bolsa permitiu criar o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, que se fundiu com o da Universidade de Lisboa em 2014 e formou o IA.

#portugalpositivo