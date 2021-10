Portugalidade no centro da maior feira de Andorra

Este domingo encerrou as portas a 42ª edição da Fira d’Andorra la Vella, certame que recebeu, durante os três dias da mostra, cerca de 70.000 visitantes. O espaço contou com uma superfície de 10.000 metros quadrados distribuídos em duas áreas cobertas com 150 expositores e um espaço exterior que incluía um palco para as atividades culturais e de lazer.

O Grupo de Folclore Casa de Portugal marcou presença durante os três dias com um stand na Feira de Associações e no sábado, as danças e as cantigas tradicionais fizeram-se sentir no palco da Fira. A elegância dos trajes minhotos e a vivacidade das danças tradicionais mereceram calorosos aplausos do numeroso público assistente no Parc Central da capital andorrana.

Foi precisamente na edição da Fira de 2019 que o Grupo representou o folclore português antes da paragem forçosa devido à pandemia.

Nesta edição, o stand foi decorado com 58 fotografias dos elementos do Grupo, em grande formato, sob o lema: Quem vê caras, vê corações, para comemorar o 25ª aniversário da coletividade e a dedicação de todos eles em enaltecer a cultura popular portuguesa em Andorra e nos países que tem visitado.

Os visitantes ponderam adquirir produtos gastronómicos portugueses já que não estava permitido o consumo devido às restrições sanitárias provocadas pelo Covid e interatuaram com os elementos do Grupo apreciando o artesanato exposto.

Além do Grupo de Folclore Casa de Portugal marcou também presença a Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Rancho Folclorico dos Residentes do Alto Minho em Andorra.

O Grupo de Folclore Casa de Portugal está a celebrar as bodas de prata da sua fundação, em 1996, e além das atividades levadas a cabo desde o início do ano, como a plantação de uma árvore em Andorra la Vella, o lançamento do livro Memórias de prata e a inauguração da exposição Retratos de hoje e de antes, tem previsto ainda a participação na próxima quarta-feira no dia da cultura de Andorra e um conjunto de iniciativas culturais nos próximos meses.

