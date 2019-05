Portugalidade celebrada em Nova Iorque

A comunidade portuguesa a residir em Nova Iorque vai ter um rol de atividades preparado pelo Arte Institute no domingo para homenagear a história dos imigrantes portugueses no bairro de Soho.

O Arte Institute, organização sediada em Nova Iorque, sustenta que o bairro South of Houston, conhecida por Soho, é uma zona de residência de imigrantes portugueses mais antiga do que Newark e, por isso, desenvolve pela quinta edição do evento Portugal in SoHo.

O programa de dia 02 de junho inclui várias atividades na Rua Sullivan a partir das 11:30 (16:30 em Lisboa), tais como ‘workshops’, performances artísticas, degustação de comida portuguesa e um roteiro a pé pelos locais do documentário “Portugueses do SoHo”, produzido pelo Arte Institute.

Uma das atividades é a pintura de padrões de azulejo, orientada pelo centro artístico A Casa Ao Lado, de Vila Nova de Famalicão, para o qual se esperam cerca de 150 participantes.

Cada participante vai criar um padrão personalizado numa base acrílica transparente e todas as peças vão ser unidas para compor uma parede colorida que projeta diferentes sombras e padrões no pavimento da rua.

Com o evento Portugal in SoHo, o Arte Institute pretende homenagear “os verdadeiros heróis”, aqueles que “chegaram aos Estados Unidos sem saber uma palavra de inglês, que trabalharam e conseguiram criar os seus filhos, sem nunca perder de vista o país e o amor por Portugal”, indica a organização sem fins lucrativos.

“Se olharmos com atenção e pusermos os nossos ouvidos à escuta, vamos descobrir um Portugal que muitas vezes já nem no próprio país o encontramos. Um Portugal que atrás da porta manteve as suas tradições, sabores e cultura… Um Portugal que mesmo no centro do mundo se preservou intacto”, defende o Arte Institute.

Fundado em 2011, o Arte Institute é uma organização independente sem fins lucrativos, sediada em Nova Iorque, que dinamiza eventos culturais e artísticos protagonizados por portugueses e para partilhar a cultura portuguesa nos EUA.

A Casa Ao Lado foi fundada em 2005, sob a orientação de Joana Brito e Ricardo Miranda e envolve atividades de ensino e intervenção artística, articulados com a responsabilidade social, numa base intergeracional e que procura o envolvimento em projetos que se aproximam as comunidades.

A Casa Ao Lado faz parte da rede de Clubes UNESCO e esta será o primeiro passo para internacionalização, indica a entidade num comunicado enviado à agência Lusa.

O centro artístico famalicense tem já asseguradas para 2020 intervenções artísticas a realizar em conjunto com comunidades portuguesas a residir na Praia, em Cabo Verde, Brasília, no Brasil e Malaca, na Malásia.