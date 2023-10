Portugal voltou à maior feira de design de interiores do mundo

De 8 a 11 de outubro, um conjunto de 17 marcas portuguesas das áreas de mobiliário e design de interiores marcou presença na maior celebração do design de interiores do Reino Unido, a Decorex International. Na sua 45.ª edição, esta feira continua a reunir o que há de melhor no design de interiores, dando a conhecer aos “players” do setor as principais tendências de mercado.

A representação portuguesa na Decorex International foi visitada pelo secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, acompanhado pela adjunta, Ana Paula Borges, bem como do embaixador de Portugal no Reino Unido, Nuno Brito, acompanhado do delegado da AICEP Portugal Global em Londres, Pedro Patrício, e adjunta, Rita Sansana, bem como da gestora da Fileira Casa da AICEP Portugal Global, Mariana Vieira da Luz.

A presença portuguesa na Decorex 2023 foi organizada pela AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal – no contexto do seu projeto de apoio à internacionalização do setor. Classiribalta; Cobermaster; D’Casa; ELEMENTS Collection (Le Brands Group); Formefeitos; Frato; MainGUILTY; Mamoa; MBN Group; Muranti; Ronfe; Mythica; Salma Furniture; Sentta; Serip; Wewood e X8 Solutions Group foram as marcas nacionais presentes nesta edição da Decorex que se realizou, como habitual, no Olympia Exhibition Centre, em Londres.

No âmbito desta participação, foi ainda organizado o “Portuguese Design Day”, um encontro de networking B2B realizado na Embaixada de Portugal no Reino Unido, em parceria com a AICEP Portugal Global e com a Portuguese Chamber of Commerce in UK, e com o apoio do embaixador de Portugal no Reino Unido, Nuno Brito. Este evento contou também com a presença do secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz. O evento foi realizado a convite da AIMMP, através do seu presidente, Vítor Poças, e contou com a presença de representantes das empresas portuguesas participantes neste certame e com designers, arquitetos, empresários e representantes de outras instituições locais.

Para Vítor Poças, Presidente da AIMMP, esta foi mais uma iniciativa de sucesso e que confirma a importância deste setor para a economia portuguesa.

Esta iniciativa é organizada no contexto do seu projeto de apoio à internacionalização do setor, MADE IN PORTUGAL Naturally by InterWood&Furniture, um projeto de internacionalização gerido pela AIMMP para o setor das Madeiras e Mobiliário, e que apoia empresas portuguesas interessadas no desenvolvimento de estratégias de internacionalização para novos mercados em crescimento. Ao longo dos anos, este programa já apoiou mais de 400 empresas, através de 140 ações, em cerca de 50 mercados, com incentivos até 50%, tendo contribuído para o crescimento das exportações do setor que, no ano de 2022, atingiram o máximo histórico de mais de 3 mil milhões de euros.