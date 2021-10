Portugal volta aos espetáculos com lotação completa

As salas de espetáculos e de cinema portuguesas voltam a poder ter ocupação a 100%, “com lugares sentados e/ou em pé”, segundo a orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS) relativa à utilização de equipamentos culturais, atualizada esta terça-feira.

Na atualização da norma sobre lotação dos espaços culturais, disponível no site oficial da DGS, prevê-se que, no caso dos recintos fixos: “a ocupação das salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos com lugares sentados e/ou em pé não pode ultrapassar a capacidade licenciada do recinto. A ocupação pode ser de 100% da capacidade licenciada”.

O aumento da lotação das salas de espetáculos e de cinema para 100% já tinha sido anunciado pelo Governo, no âmbito na terceira fase do plano de desconfinamento, que teve início a 1 de outubro.

Quando anunciou que os espetáculos culturais deixavam de ter limitação de lotação a partir de 1 de outubro, em 23 de setembro após reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, disse que seria exigido certificado digital para “grandes eventos culturais”, no entanto tal não consta da atualização da orientação da DGS.

