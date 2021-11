Portugal volta a marcar presença no Bazar Internacional do Luxemburgo

Após um ano de interrupção e depois de muitas dúvidas se seria possível realizar o evento, o 60° Bazar Internacional do Luxemburgo, realiza-se nos dias 26, 27 e 28 de Novembro no Kirchberg, na capital do Luxemburgo.

Devido á pandemia é necessário reservar o dia e horário, uma vez que a participação será limitada por tranche horária e sujeita ao regime do CovidCheck já habitual no Luxemburgo desde o passado dia 1/11/2021.

Outra novidade este ano é a abertura, pela primeira vez na sexta-feira, dia 26 das 18h00 às 21h para uma “happy-hour”, numa tentativa de ter mais público, e assim aumentar os rendimentos deste evento, que são integralmente para a caridade.

O Bazar é um evento solidário, apadrinhado por pela grã-duquesa Maria Teresa e tem por finalidade a promoção cultural dos diferentes países presentes no Luxemburgo e a angariação de fundos para financiar projetos sociais a nível internacional.

A patrona do evento já confirmou a sua presença no sábado dia 27 e irá também aproveitar para autografar o seu novo livro.

No bazar participavam habitualmente mais de 60 países, representados através de um stand e, à semelhança dos anos anteriores, Portugal terá novamente um stand com o objetivo de recolher fundos para ajudar diversas obras caritativas assim como divulgar e promover a cultura portuguesa. Este ano estão previstas apenas 37 stands, representado cerca de 50 nações.

Durante o evento o stand de Portugal irá vender produtos de qualidade e de marcas portuguesas de renome, de forma a promover empresas e produtos típicos de Portugal:

Artesanato: toalhas de linho, bordados, cristais, porcelanas, pratas, etc.;

Gastronomia: degustação de iguarias e petiscos, pastéis de bacalhau, rissóis, pastéis de nata, café, doçaria regional, vinhos, entre outros.

Tombola: Com o objetivo de maximizar as verbas recolhidas, além da venda de produtos e da degustação de iguarias portuguesas durante o evento, o stand português organiza também uma tômbola devidamente autorizada pela entidade reguladora Luxemburguesa.

A venda das rifas da tômbola já está em curso, sendo o sorteio dos 34 prémios, realizado no domingo, dia 28 de Novembro, pelas 16 horas, no stand de Portugal no Bazar.

Entre os prémios da tômbola contam-se um voucher de 500 euros numa agência de viagens, um voucher de 200 euros para gastar numa loja de produtos multimédia; um tablet Samsung, oferta de tratamentos de beleza e cabeleireiro; vales de refeição em diversos restaurantes; bilhetes para espetáculos no Grand Théâtre, etc.

Os fundos angariados pelo stand reverterão a favor do Bazar Internacional e irão contribuir para apoiar, tanto o projeto global do Bazar Internacional, como o a estrutura apoiada pelo stand de Portugal, a Academia do Johnson Semedo, na Amadora, com apoio escolar e social, a crianças carenciadas dos 12 aos 18 anos assim como contribuindo para a realização de campos de férias no sul de Portugal, para essas crianças.

Mais informações na página Facebook do stand de Portugal ou telefonando para Isabel Ritto (691267226) ou Catarina Bandeira (661109146).