Portugal volta à confederação europeia de turismo, restauração e hotelaria

A APHORT – Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo é o mais recente membro da HOTREC, a confederação que representa a voz do setor da hotelaria, restauração e turismo na Europa e que, neste momento, reúne 47 associações nacionais, de 36 países.

A adesão foi formalizada na última Assembleia Geral deste organismo, que ocorreu no final do mês de abril. Desde então, a APHORT é a única associação portuguesa a representar os interesses dos empresários nacionais no palco europeu.

Este regresso de Portugal à HOTREC, após um longo período de 10 anos, foi encarado pela APHORT como uma necessidade urgente, tendo em conta que, hoje em dia, a maior parte da legislação que rege a atividade dos hotéis e restaurantes é debatida e decidida nas instituições europeias. “É inconcebível para nós ver atribuído aos empresários portugueses um papel de meros espectadores, que se limitam a receber instruções vindas de Bruxelas e a acatar, de forma passiva e sem alternativa, uma série de diretivas que vão impactar o seu negócio e o seu dia-a-dia”, afirma Rodrigo Pinto de Barros, presidente da APHORT.

No puzzle que representa a União Europeia na HOTREC, Portugal era, até agora, a única peça em falta. Num momento fulcral em que o turismo enfrenta importantes desafios pós-pandemia – desde logo o aumento da inflação, das taxas de juros e dos preços da energia e dos alimentos, mas também a escassez de recursos humanos e os muitos desafios impostos pelas transições digital e de sustentabilidade -, as associações do setor europeias estão concentradas em debater, em conjunto, alternativas e formas dos empresários encontrarem soluções. “Não podemos ficar de fora deste processo, sob pena de nos mantermos alheados da realidade. É imperativo acompanharmos de perto e voltarmos a ter uma palavra a dizer na construção do futuro do nosso setor”, defende o líder da APHORT.

A adesão da APHORT foi recebida com muita satisfação por todos os membros da HOTREC. Nas palavras do presidente desta Confederação, Alexandros Vassilikos, “a experiência e o papel fundamental que a APHORT representa no ecossistema europeu de turismo e hotelaria serão essenciais para continuarmos a prestar um excelente serviço aos nossos membros e liderar o nosso setor através das transições verde e digital. Estamos ansiosos para trabalhar com a Associação e com Portugal.”

Comprometendo-se a deixar o seu contributo na Europa, a APHORT desafia os empresários de todo o país a questionarem-se sobre o papel que querem ter neste espaço europeu, deixando-lhes o repto para fazerem parte desta missão.

Com esta adesão, a APHORT já mostrou também a sua disponibilidade junto do Turismo de Portugal para a criação de novas áreas de cooperação a nível europeu.