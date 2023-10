“Portugal Visto de Fora”: diáspora é debate em Paris

O debate “Os Escritores na Diáspora – Portugal Visto de Fora” reuniu na passada quinta-feira quatro escritoras portuguesas residentes em França para uma discussão em torno da temática. Alice Machado, Alexandra Vieira, Carla Pais e Altina Ribeiro intervieram sob a moderação do deputado Paulo Pisco

Na continuação do evento de apresentação do livro “Dona Zezinha – A vida singular de uma professora” de Altina Ribeiro, na passada quinta-feira, no consulado-geral de Portugal em Paris, abriu-se espaço para este debate com a perspetiva das escritoras da diáspora portuguesa sobre a temática “Os Escritores na Diáspora – Portugal Visto de Fora”.

O livro de Altina Ribeiro, apresentado na primeira parte do evento pelo deputado Paulo Pisco, conta-nos a história de uma professora que lecionava nas aldeias de Portugal durante o regime do Estado Novo, surgindo como exemplo de um dos percursos traçados pelos vários portugueses que acabaram por emigrar para França do decorrer dos anos 50 e 60.

Paulo Pisco seguiu depois com a moderação do debate entre as quatro escritoras portuguesas convidadas, entre as quais Altina Ribeiro, a autora do livro, sobre esta temática “muito cara aos autores que vivem fora do nosso país, que são descendentes portugueses ou que vieram de Portugal, e que fazem a sua vida no estrangeiro”, referiu.

“São temáticas muito ricas e portanto há uma outra perspectiva, uma outra noção: também há dificuldades relativamente a essa dimensão dos escritores portugueses que vivem nas comunidades”, explicou o deputado.

Segundo o mesmo, o debate foi “muito, muito participado”, tendo contado com a assistência numerosa de várias pessoas da comunidade portuguesa de Paris, assim como a presença do Cônsul-Geral em Paris, Carlos Oliveira.