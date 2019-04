Portugal vence torneio de futebol de praia na China

Depois dos triunfos frente à República Checa (10-4) e a China (8-3), a Seleção Nacional de futebol de praia goleou, este domingo, a congénere de Inglaterra, por 11-3, em jogo a contar para a derradeira jornada do Torneio Internacional da China, que decorreu em Haikou.

O feito valeu à Equipa das Quinas o 1.º lugar na prova, com nove pontos conquistados e 29 golos marcados.

No outro encontro da úlltima ronda do torneio, a China bateu a República Checa por 3-2, garantindo assim o terceiro lugar, em igualdade pontual com os britânicos (3 pontos), que ficaram na segunda posição.

Os checos terminaram a prova no quarto e último posto, com apenas um ponto.

Portugal também arrebatou dois troféus indviduais na edição 2019 do Torneio Internacional da China. Madjer foi distinguido como Melhor Jogador do torneio e Léo Martins levou para casa o prémio de Melhor Marcador, com nove golos apontados.

Diante da Inglaterra, a armada lusa voltou a mostrar um apetite insaciável pelos golos, atacando com grande intensidade do primeiro ao último instante da partida. O triunfo folgado por 11-3 não surpreendeu, por isso, os adeptos que assistiram ao jogo na praia de Haikou.

Léo Martins assinou mais quatro golos com a camisola de Portugal e o ‘poker’ ajudou-o a destacar-se como Melhor Marcador do torneio. Andrade e Madjer marcaram duas vezes, e Belchior, Bê Martins e Jordan também contribuíram com golos para a vitória portuguesa.

Aaron Clarke foi o elemento mais perigoso da seleção inglesa, tendo chegado aos golos em duas ocasiões. James Temple também marcou para a seleção de Inglaterra.