Portugal vence frágil Azerbaijão por 3-0

A seleção portuguesa venceu esta terça-feira o Azerbaijão, por 3-0, em Baku, numa partida a contar para a sexta jornada do Grupo A de apuramento para o Mundial2022 no Qatar.

Num jogo de sentido único, marcado sobretudo pelo critério apertado do árbitro italiano Marco Guida, Portugal adiantou-se no marcador à passagem dos 26 minutos com um grande golo de Bernardo Silva.

Pouco depois, aos 31′, seria a vez de André Silva introduzir a bola na baliza de Mahammadaliyev, na sequência de uma jogada desenhada na direita por Cancelo e Bruno Fernandes.

Já na segunda parte, a um quarto de hora do final do encontro, Diogo Jota aproveitou da melhor forma um cruzamento do sempre irrequieto João Cancelo, do rival Manchester City, e fechou o marcador.

#portugalpositivo