Portugal vê nascer primeiro estádio dedicado aos Esports

A SAW, uma das principais organizações ligadas aos desportos eletrónicos (Esports) em Portugal, anunciou esta quarta-feira a criação do primeiro estádio destinado a este tipo de modalidade no país.

Em comunicado, o CEO da SAW, Joaquim Regadas, afirma que este “projeto magnânimo” conta com mais de 800 metros quadrados e inclui diversos espaços pensados para as suas equipas e também para o público geral.

A SAW Esports Arena – assim se irá chamar a infraestrutura – ficará sediada em Vila Nova de Gaia e terá áreas de restauração, gaming, lounge, streaming rooms e uma PRO Arena dedicada aos seus atletas.

Neste momento a SAW conta com equipas que competem ao mais alto nível em Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e Valorant.