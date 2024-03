Portugal vai ter uma edição do festival de techno Verknipt

Diretamente da Holanda, os Gigantes do Techno anunciam o Verknipt Portugal no Pavilhão Carlos Lopes, combinando potências estabelecidas com novos talentos locais para uma experiência eletrizante de hard techno.

O Verknipt, reconhecidos líderes mundiais em eventos de hard techno, fazem a sua estreia em Portugal, no dia 24 de abril, numa coprodução com o Festival português Sound Waves. Coincidindo com a véspera de feriado nacional, este evento promete incendiar, das 20h às 06h, o cenário da música eletrónica no coração da capital de Portugal, no maior e mais importante espaço de eventos do género – o Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa.

A edição de Lisboa conta com um line up que é um mix perfeito de artistas familiares ao público do festival holandês, juntamente com talentos emergentes do país anfitrião. Como headliners do cartaz destacam-se 6EJOU, ALIGNMENT, CLTX, DIØN, OGUZ e RAXELLER. No panorama nacional contamos com ORNELLA e o b2b de STËH com MADSON CARPENTER que completam o cartaz.

A promotora Verknipt é a número 1 a nível mundial na produção dentro do género hard techno. Os festivais que realizam espalhados pelo planeta não são apenas eventos musicais, são produções de alta qualidade com um estilo único pela sua iluminação, lasers e ecrãs LED com efeitos visuais característicos da marca.

Verknipt | https://www.instagram.com/verkniptevents/

Verknipt Portugal | https://www.instagram.com/verkniptinternational/

Bilhetes | https://www.verknipt.org/portugal/