Portugal vai ter fábrica de carregadores para automóveis elétricos

O Grupo Petrotec anuncia a construção de uma nova unidade de produção, em Póvoa de Lanhoso, dedicada ao fabrico de carregadores elétricos, rápidos e ultrarrápidos. Um investimento, no valor de quatro milhões de euros, que reforça a empresa como uma referência também no setor da mobilidade sustentável. A instalação vai fabricar equipamentos para a startup do Grupo, a Hellonext, mas também vai fornecer outros importantes parceiros comerciais.

O início da produção está previsto para o segundo semestre do ano corrente, com a expectativa de que 90% da produção seja destinada à exportação. Esta nova fábrica, que representa a quinta unidade industrial do Grupo Petrotec, vai impulsionar a criação de, aproximadamente, meia centena de novos empregos, no curto prazo.

Desde a sua fundação, em 1983, o Grupo Petrotec emergiu como líder europeu na produção de equipamentos e serviços para a indústria de combustíveis. Com capitais 100% portugueses, filiais em oito países e representação em 84 países de quatro continentes, a empresa tem mais de 1.200 colaboradores, sendo o parceiro industrial e tecnológico de algumas das maiores companhias e retalhistas do mundo, com equipamentos instalados em mais de 200.000 estações de serviço.

Mas, desde o final de 2018, que o Grupo Petrotec passou a estar posicionado em toda a cadeia de valor da mobilidade, com a marca Hellonext a assumir e a materializar a estratégia de transição para um novo paradigma energético, ao disponibilizar ao mercado uma vasta gama de soluções inovadoras e sustentáveis nas áreas do carregamento de veículos elétricos, do hidrogénio verde e dos recursos energéticos distribuídos.

A instalação de uma nova fábrica de carregadores para veículos elétricos, em Póvoa de Lanhoso, reforça a aposta do Grupo Petrotec no setor da mobilidade sustentável.

Uma unidade industrial em Portugal que projeta a Hellonext na Europa

No imediato, com cerca de meia centena de colaboradores, a nova fábrica do Grupo Petrotec – a quinta do Grupo – vai produzir carregadores elétricos. O arranque de produção está previsto para o segundo semestre deste ano. “As obras estão em curso e a decorrerem de acordo com o plano delineado”, reconhece Nuno Cabral, CEO do Grupo Petrotec. Segundo o mesmo responsável, “numa primeira fase, a unidade vai estar preparada para fabricar, anualmente, 3.000 carregadores rápidos e ultrarrápidos, na sua maioria, destinados a mercados como o Reino Unido, Espanha, Polónia, República Checa, Eslováquia, Estónia, Islândia, Lituânia e Roménia”.

A fábrica que está a ser instalada em Póvoa de Lanhoso tem, também, como objetivo acelerar o posicionamento da Hellonext como uma das principais marcas europeias do sector. “É nossa aspiração, no horizonte de 2030, ocupar uma posição central no panorama europeu de carregadores elétricos ultrarrápidos para veículos. Uma nova unidade industrial, é um passo decisivo nesse sentido, na medida em que nos facilita uma capacidade de resposta mais célere ao mercado”, sublinha Hugo Rigor, Diretor Geral da Hellonext.

Este é um projeto que beneficia de uma parceria estratégica entre o Grupo Petrotec e a multinacional de Taiwan, Zerova, para o co-desenvolvimento e a distribuição de carregadores para veículos elétricos. Em termos de equipamentos, por exemplo, está prevista a gradual incorporação de tecnologias do Grupo Petrotec que são referência de mercado, como sistemas de pagamento, gestão de conteúdos, gestão de frota e comunicação com o ponto de venda (POS), entre outros.

Sobre o Grupo Petrotec

O Grupo Petrotec é o líder europeu na produção de tecnologia e serviços para a indústria de distribuição e retalho de combustíveis. Com capitais 100% portugueses, foi fundado em 1983 e, através das várias empresas do grupo, oferece soluções globais adaptadas à especificidade de cada cliente ou projeto.

Em apenas quatro décadas, a Petrotec evoluiu para um grupo com cinco unidades industriais, filiais em oito países e com representação em 84 países de quatro continentes. Com um volume de negócios superior aos 100 milhões de euros e mais de 1.200 colaboradores, o Grupo Petrotec já instalou equipamentos em mais de 200.000 estações de serviço, sendo o parceiro industrial e tecnológico de algumas das maiores companhias do mundo, como a BP, Cepsa, Elf, EKO, Eni, Esso, Exxon, Galp, Mobil, Ola Energy, Prio, Repsol, Shell, Sonangol, Tamoil, Texaco e Total, e de retalhistas como o Carrefour, Continente, E.Leclerc, Intermaché, Jerónimo Martins, Morrisons, Sainsbury’s e Tesco.

Sobre a Hellonext

A Hellonext é uma empresa do Grupo Petrotec fundada em 2018 para materializar a estratégia de transição do grupo para o fornecimento de soluções inovadoras e sustentáveis, no contexto de um novo paradigma energético, aplicando o seu conhecimento único nas áreas do carregamento de veículos elétricos e do hidrogénio verde.