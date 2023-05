Portugal vai comprar seis navios de patrulha oceânica

O concurso para a aquisição de seis navios de patrulha oceânica, inserido no programa de renovação da frota da Marinha Portuguesa, foi lançado na sexta-feira, revelou a ministra da Defesa Nacional.

“Nesta data, quero dar particular destaque à terceira série de navios de patrulha oceânica da classe Viana do Castelo, cujo concurso de aquisição foi formalmente lançado na sexta-feira”, disse Helena Carreiras que falava, no Porto, durante as comemorações do Dia da Marinha.

De acordo com Helena Carreiras, “a atempada e célere execução deste programa [de modernização da marinha] constitui uma prioridade para o interesse nacional e para o cumprimento das missões da Marinha Portuguesa”.

“Estes navios são fundamentais para assegurar uma atuação eficaz nos espaços sob soberania e jurisdição nacional”, referiu a ministra, que não falou aos jornalistas à margem da cerimónia.

Em causa está a aquisição de seis navios de patrulha oceânica, cuja primeira entrega estava prevista para 2023, mas que foi adiada.

Fonte do Ministério da Defesa Nacional disse à agência Lusa que o primeiro destes seis navios chegará em 2026 e os dois últimos em 2030.

A 16 de maio, na comissão parlamentar de Defesa, no âmbito da discussão da especialidade das propostas de Lei de Programação Militar (LPM) e de Lei de Infraestruturas Militares (LIM), e em resposta a perguntas do PSD, a governante desdramatizou o atraso na aquisição dos seis navios.

O atraso aconteceu após o segundo ‘chumbo’ pelo Tribunal de Contas (TdC) do visto do contrato que o Ministério da Defesa Nacional pretendia fazer com a ‘holding’ estatal IdD-Portugal Defence para a gestão do programa, no ano passado.