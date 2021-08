Portugal ultrapassa França no ranking UEFA

Com o apuramento do Benfica, Portugal ultrapassou a França no ranking da UEFA, subindo ao quinto lugar. O sucesso das águias rendeu mais 0,5 pontos pelo empate e quatro pela qualificação para a fase de grupos da Champions.

Portugal soma 44,216 pontos, contra 43,498 de França. O quinto lugar permite que Portugal coloque três equipas diretamente na fase de grupos da prova em 2024/25.

Portugal volta a ter três clubes na fase de grupos da Liga dos Campeões pela sétima vez. Tal havia acontecido em 2006/07, 2007/08, 2012/13, 2014/15, 2016/17 e 2017/18.

Os grandes foram quase sempre os representantes lusos, com uma exceção: em 2012/13, o Braga acompanhou Benfica e FC Porto.

#portugalpositivo