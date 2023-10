Portugal traz mais sabor a alimentação vegetariana

Investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) vão liderar uma rede europeia para ajudar a melhorar o sabor dos alimentos de origem vegetal e impulsionar novas investigações, foi esta segunda-feira revelado.

Em comunicado, a FCUP esclarece que a rede europeia tem início na terça-feira, com uma reunião de abertura em Bruxelas.

A rede integra a Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia (COST), organização de financiamento para a criação de redes de investigação, intituladas ações COST.

A ação liderada pela faculdade, intitulada ‘Future of plant-based food: Bridging the gap of new proteins and FLAVOURsome’, pretende assim melhorar o sabor dos alimentos à base de plantas.

“Já existem alternativas no mercado e cada vez mais se fala e se promove uma alimentação de origem vegetal. O que está a faltar, dizem os especialistas na ciência e no prato, é o sabor”, destaca.

Citada no comunicado, a investigadora líder da ação COST, Susana Soares, destaca que “o sabor de alimentos e proteínas ‘plant-based’ [de origem vegetal] é, de facto, frequentemente pouco agradável”.

“Vamos constituir uma rede multidisciplinar, incluindo especialistas de todas as componentes do sabor (gosto, aroma e sensações trigeminais) de modo a criar uma partilha de conhecimento e impulsionar as linhas de investigação e inovação nesta área”, acrescenta a investigadora da FCUP e do Laboratório Associado para a Química Verde (LAQV-REQUIMTE).

À rede, que na fase de proposta contava com 40 investigadores, candidataram-se já mais 130 investigadores.

Segundo Susana Soares, esta ação, que durará até 2027, irá também expandir-se à sociedade, através de ações de formação, ‘workshops’ com chefes de cozinha e ações de sensibilização.

“Não temos intenção de ficar apenas pela intervenção de base cientifica e empresarial. Queremos envolver estudantes, consumidores, escolas e sociedade em geral”, observa.

As ações COST envolvem, anualmente, mais de 45.000 investigadores e abrangem todas as áreas científicas e tecnológicas.

Em Portugal, mais de 1.000 investigadores participam em ações COST ativas.