Portugal teve melhor participação de sempre nos Jogos Universitários

Portugal conseguiu a melhor participação de sempre nos Jogos Mundiais Universitários ao conquistar sete medalhas, três de ouro e quatro de prata, na competição que se realizou em Chengdu, na China. A melhor campanha de sempre, teve como chefe de missão o antigo internacional português de futsal Pedro Cary e contou com 74 participantes, entre os quais 45 estudantes-atletas.

As três medalhas de ouro portuguesas foram conquistadas por João Coelho nos 400 metros (recorde nacional, recorde da FISU e mínimos para Paris 2024), Gabriel Lopes nos 200m estilos e Mariana Machado nos 5000m. As quatros pratas foram o resultado das prestações de Camila Rebelo em dose dupla nos 100m e 200m costas, Eliana Bandeira no lançamento do peso e Décio Andrade no lançamento do martelo.

Para Ricardo Nora, presidente da FADU, este é um enorme motivo de orgulho para o nosso país: “Numa semana em que Portugal teve a honra e privilégio de receber o Papa Francisco para as Jornadas Mundiais da Juventude, 74 heróis nacionais estiveram a representar o nosso país na maior competição de desporto universitário em Chengdu, China, nos Jogos Mundiais Universitários. Um recorde nacional e mundial da FISU (International University Sports Federation), a primeira medalha portuguesa feminina em mundiais na natação e a melhor participação portuguesa de sempre com sete medalhas conquistadas são, sem dúvida, motivos de orgulho para todos os portugueses.”

“Ainda há muito a fazer pela forma como o desporto universitário é tratado em Portugal. Os nossos estudantes-atletas competiram contra os melhores do mundo, enfrentando adversários que não precisam de optar entre os estudos e a competição desportiva, entre os compromissos académicos e os treinos e competições. Num país onde os holofotes se focam no maior evento de fé, tem sido a fé e esforço destes campeões a fazer história em Chengdu”, conclui Ricardo Nora.

A participação portuguesa nos Jogos Mundiais Universitários é da responsabilidade da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) que, em parceria com as respetivas Federações Desportivas das diversas modalidades, selecionam e possibilitam aos jovens estudantes-atletas disputar um evento apenas equiparado aos Jogos Olímpicos. Em Chengdu, Portugal competiu em nove modalidades: atletismo, basquetebol, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, judo, natação, ténis e voleibol.

No dia em que terminam os jogos em Chengdu, na China, o Presidente da República felicitou, numa nota publicada no site da Presidência da República, a delegação da Federação Académica do Desporto Universitário pela melhor prestação de sempre de Portugal nos Jogos Mundiais Universitários. A missão portuguesa será recebida no Palácio de Belém em data oportuna.

Os Jogos Mundiais Universitários são a maior competição de desporto universitário do mundo e realizam-se de quatro em quatro anos. A edição deste ano decorreu em Chengdu, na China, entre os dias 28 de julho e 8 de agosto.