Portugal terá irmãos nos europeus de Munique

O olímpico Afonso Costa e o seu irmão Dinis, em double-scull ligeiro (LM2x), vão ser os únicos portugueses nos europeus de remo, de 11 a 14 de agosto em Munique, Alemanha.

Depois da estreia olímpica, ao lado do experiente Pedro Fraga, com o 13.º lugar em Tóquio2020, Afonso, de 26 anos, voltou a juntar-se ao irmão Dinis, com 24, com quem evoluiu boa parte da carreira e conquistou uma medalha de bronze nos Jogos do Mediterrâneo, em Tarragona2018, em Espanha, ano em que foram ouro nos Europeus universitários, em Coimbra.

A dupla pretende estar em Paris2024 sendo que, na primeira fase de apuramento olímpico, que será nos mundiais de Belgrado, em 2023, precisam qualificar-se entre as sete tripulações mais fortes.

Os irmãos Costa trabalham diariamente com o técnico nacional José Velhinho, num projeto coordenado pelo inglês John West, que os acompanha uma semana por mês e os orienta nas provas internacionais.

Os europeus de remo estão inseridos no evento multidesportivo alemão que, de 11 a 21 de agosto, vai juntar mais oito modalidades, nomeadamente o atletismo, canoagem, ciclismo, ténis de mesa, triatlo, ginástica artística, escalada e voleibol de praia.

